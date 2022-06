A Milli Takım'ımızın teknik direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcu Cengiz Ünder, Faroe Adaları maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cengiz Ünder'in açıklamalarından satır başları;

"Kampta maçlara iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bizim hedefimiz önümüzdeki 4 maçı da kazanmak."

"Burak Ağabey, uzun yıllar milli takıma hizmet etmiş kişi. Bizim kaptanımızdı, gidişine çok üzüldük."

"İyi bir sezon geçirdim. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Şu anda tamamen Milli Takıma odaklandım. Tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Şu an için olmasa da ilerleyen dönemlerde çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum."



KUNTZ'DAN BURAK YILMAZ SÖZLERİ:



C Ligi'nde yeni bir maceraya başlıyoruz. Burak'ın Milli Takımı bırakmasının ardından yeni bir organizasyon oluştu. Oyuncularımız yeni bir hikaye yazmak istiyorlar. Bunun için de ilk 4 maçı kazanmamız gerekiyor.



Göreve ilk geldiğimde gruptaki durumumuz kolay değildi. Takım ruhuna odaklandık ve tabii ki hepimiz Portekiz'de kaçan penaltını anını yakalamayı çok istiyorduk. Oraya kadar geldiğimiz için mutluyum.



İtalya maçına bakarsak şöyle bir özellik ortaya çıktı. O döneme kadar İtalya'nın yediği gol sayısı 8'di, biz onlara 2 gol attık. İtalya maçındaki performanstan tatmin olduk. Yeni bir hikaye yazıyoruz.



Belki de Türk Milli Takım tarihinin en genç takımlarından biriyiz. Her yaptığımız iş Euro 2024 finallerine kalmamız için.



Birkaç oyuncumuzda küçük sıkıntı var. Yarın son duruma bakacağız. 4 maçlık bir süreç. İleriye doğru bir planlama yapmamız lazım.

Cengiz, Avrupa'daki deneyiminden bahsetti. Bu tarz mükemmel oyuncuları burada yetiştirebilmek yapılması gereken bir durum. Böylece uluslararası takımlar oluşabilir. Buradaki seviyenin yükselmesi önemli.



Normalde FIFA sıralamasında 4 ya da 8. sırada yer alan takımla ya da 100. sırada bulunan takımla oynadığınızda başarılı olmak istiyorsunuz. Hedef değişmiyor. Topa daha fazla sahip olmamız gerek. Pas kalitemizi geliştirmeliyiz. Taktiksel değişiklikler de olacak.



Ümit Milli Takımı ile koordinasyon iyi durumda. A Takım'da yer alacak oyuncular içinde hiç kimse bana baş ağrısı yaşatmaz diye düşünüyorum.