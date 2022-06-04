Sezon bitti. sıra milli maçlara geldi. Türkiye, Uluslar C Ligi 1.Grup'ta bugün Faroe Adaları ile karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları karşısında! İşte Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maçı muhtemel 11'i
A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde ilk maçına çıkıyor. Ay-yıldızlılar, C Ligi 1. Grup ilk karşılaşmasında evinde Faroe Adaları'nı konuk edecek. Milliler, mücadeleden farklı galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte Stefan Kuntz'un muhtemel 11'i...
21.45'teki mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
Teknik direktör Stefan Kuntz bugünkü maça ana kadrosuyla çıkmayı planlıyor.