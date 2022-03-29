A Milli Takım'ımız hazırlık maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Şartlar gereği Avrupa'nın en iyi takımlarından biri ile özel maç olanağı oluştu. En iyi takımlardan birine karşı bizim takımımızın ne durumda olduğunu görmemiz açısından bir fırsat olacak."

"Burak'ın ayrılışı sonrası takımda yeniden düzenlenen şeyler oldu tabii ki. Takım içindeki tavır, davranışlar, tutku ise istediğimiz seviyede. 3 tane video analiz toplantımızda gayet iyi ve olumlu geçti. "

"Mancini'yi göreceğim için mutluyum ama şu an takımıma konsantreyim. Bugünkü maçımızın en önemli noktası; Türk Milli Marşı'nın ilk cümlesi "Korkma" diye başlar. Bu da maçımızın temasını oluşturacak."