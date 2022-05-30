A Milli Futbol Takımı Down Sendromlu sporcularla buluştu

UEFA Uluslar Ligi’nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde sürdürürken, antrenman öncesi uluslararası şampiyonlarda birçok madalya kazanan Down Sendromlu sporcularla bir araya geldi. İşte detaylar...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2022- 20:02