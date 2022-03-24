A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'le deplasmanda kritik bir maça çıkacak.
Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda, Milli Takım'a ilk kez davet edilen Yunus Akgün, Umut Bozok, Doğukan Sinik'in yanı sıra Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz da yer almadı.
A Milli Futbol Takım'ının kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin
Orta Saha: Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür
Forvet: Cengiz Ünder, Serdar Dursun, Enes Ünal, Burak Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu