A Milli Futbol Takımı'nın ve Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş'in kayınvalidesi Leman Kamiloğlu hayatını kaybetti.
Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in eşi Semra Güneş'in annesi Leman Kamiloğlu, Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Leman Kamiloğlu'nun cenazesi 29 Mayıs (yarın) merkeze bağlı İskenderpaşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sülüklü Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Şenol Güneş’in eşi Semra Güneş’in annesi Leman Kamiloğlu vefat etti
Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş’in acı günü, Güneş'in eşi Semra Güneş’in annesi Leman Kamiloğlu vefat etti. Cenazesi 29 Mayıs'ta İskenderpaşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sülüklü Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 28.05.2022- 19:41
A Milli Futbol Takımı'nın ve Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş'in kayınvalidesi Leman Kamiloğlu hayatını kaybetti.