A Milli Takım hocası Kuntz, Portekiz maçı için umutlu konuştu. Fotomaç'ta yer alan haberde, Alman hoca şunları söyledi: "Oyuncuları, bu maç planına inandırmam gerekiyor. Sadece savunursanız Portekiz'e karşı kazanamazsınız. Yetenekli oyuncularımız var. Ofansif olarak da güçlüyüz. Aynı zamanda savunmamız da iyi. Ama cesaretle sahaya çıkacağız. Onlar bizi yenmek zorunda. Maç şansı diye de bir şey vardır. Buna da ihtiyacımız var. İlk dokunuşumuzdan, onlara 'Bu maç hiç kolay olmayacak' dedirtmemiz lazım."

MENTAL OLARAK DOĞRU YOLDAYIZ

"Norveç karşısında, 'Tamam, biraz şanslıyım' dedim. Letonya'ya gittik. '20'li yıllardan bu yana kazanamıyoruz, kazanamayız' diyorlardı. Geri döndük ve mental gücümüz düştü. 1-1 yaptık ve son dakikada 2-1'e getirdik. Takım bize şunu gösterdi; ihtiyacımız olan mental güce sahibiz. Takım ruhu da fayda sağlıyor. Zor maçlar da geçiriyoruz ama kazanıyoruz. Mental olarak geri düşsek de kazanabiliyoruz. Mental olarak doğru yönde ilerliyoruz."