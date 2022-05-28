A Milli Takım'da Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlar öncesinde Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.



İŞTE FERDİ'NİN SÖZLERİ:



Milli takım seçimi tabii ki kolay değildi. Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğim için çok gururluyum. Bu ülke için sahada her şeyimi verip savaşacağım. En iyi kararı verdiğimi düşünüyorum.



Biz oyuncular için uzun bir sezondu. Milli takıma geldiğimiz için gururluyuz. Sahada elimizden gelen en iyisini yapıp sahadan galibiyetle ayrılmamız gerekli.



Uluslar Ligi'ndeki tüm maçlar önemli. Tüm maçları kazanıp B Ligi'ne yükselmek istiyoruz.



Fenerbahçe'de de birçok pozisyonda oynadım. Ama bunu başardığımı düşünüyorum. Aynı şekilde milli takımda da bunu başarmak istiyorum.



Biz oyuncular için uzun bir sezondu. Milli takıma geldiğimiz için gururluyuz. Sahada elimizden gelen en iyisini yapıp sahadan galibiyetle ayrılmamız gerekli.