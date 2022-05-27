A Milli Futbol Takımı Riva'da toplandı
Son dakika spor haberi: UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, müsabakalar öncesi TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi.
Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2022- 23:50
TFF'den yapılan açıklamada, C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 4 Haziran Cumartesi günü Faroe Adaları ile İstanbul'da karşılaşacak millilerin, ilk antrenmanını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği belirtildi.
Ay-yıldızlıların saat 17.30'da yapacağı ikinci idmanının ise basına açık olacağı aktarıldı.