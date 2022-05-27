A Milli Futbol Takımı Riva'da toplandı

Son dakika spor haberi: UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, müsabakalar öncesi TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2022- 23:50