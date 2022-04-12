İsrail 1-0 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kadın Milli Takım İsrail'e mağlup oldu!

Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 8. maçında Türkiye deplasmanda İsrail'e konuk oldu. Mücadeleyi Kadın Milli Futbol Takımı'mız 1-0 kaybetti ve 4. sırada haftayı kapadı.

Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 8. hafta karşılaşmasında Kadın Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda İsrail ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İsrail'e galibiyeti getiren golü 40. dakikada Shira Elinav kaydetti.

Bu sonucun ardından Kadın Milli Takımı'mız 10 puanda kaldı. İsrail ise gruptaki ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi.

H GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU

Almanya - 8 maç - 21 puan

Sırbistan - 8 maç - 18 puan

Portekiz - 7 maç - 13 puan

TÜRKİYE - 8 maç - 10 puan

İsrail - 7 maç - 3 puan

Bulgaristan - 6 maç - 0 puan