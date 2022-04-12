Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 8. hafta karşılaşmasında Kadın Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda İsrail ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İsrail'e galibiyeti getiren golü 40. dakikada Shira Elinav kaydetti.
Bu sonucun ardından Kadın Milli Takımı'mız 10 puanda kaldı. İsrail ise gruptaki ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi.
H GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU
Almanya - 8 maç - 21 puan
Sırbistan - 8 maç - 18 puan
Portekiz - 7 maç - 13 puan
TÜRKİYE - 8 maç - 10 puan
İsrail - 7 maç - 3 puan
Bulgaristan - 6 maç - 0 puan