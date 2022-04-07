Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman? Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman? Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı'mız, H grubundaki 7. karşılaşmasında Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Bulgaristan-Türkiye maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte Bulgaristan Türkiye maçına ait detaylar...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 09:57