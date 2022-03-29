Türkiye - İtalya maçı ne zaman ve saat kaçta? (Türkiye - İtalya maçı canlı izle)

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde son olarak Portekiz'e mağlup olarak turnuvaya katılma şansını kaçıran A Milli Takım'ımız, Dünya Kupası'nda mücadele edemeyecek olan bir başka ekip İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Dev Türkiye - İtalya maçı öncesi ilk 11'ler de belli oldu. İşte ayrıntılar...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde son olarak Portekiz'e mağlup olarak turnuvaya katılma şansını kaçıran A Milli Takım'ımız, Dünya Kupası'nda mücadele edemeyecek olan bir başka ekip İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Dev Türkiye - İtalya maçı öncesi ilk 11'ler de belli oldu.

İLK 11'LER

Türkiye: Altay, Merih, Ozan, Çağlar, Mert, Dorukhan, Hakan, Rıdvan, Kerem, Cengiz, Enes.

İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Pessina, Cristante, Tonali, Zaniolo, Scamacca, Raspadori.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 21:45'te başlayacak olan Türkiye - İtalya maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

⚽İTALYA DA KATAR BİLETİ ALAMAMIŞTI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde İtalya Milli Takımı, Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelmişti. Mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrılan Gök Mavililer'in Dünya Kupası umutları da suya düştü.

TÜRKİYE İTALYA KARŞILAŞMASININ HAKEMİ KİM?

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı özel karşılaşmada Arnavut hakem Enea Jorgji görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji görev alacak.

Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.

EURO 2020'NİN AÇILIŞ MAÇINDA KARŞILAŞTILAR

Pandemi nedeniyle 1 yıl gecikmeli gerçekleşen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde Türkiye ile İtalya, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelmişti. Merih'in kendi kalesine kaydettiği golle öne geçen İtalya, Immobile ve Insigne'nin golleriyle de sahadan sahadan 3-0 galip ayrılmış, turnuva sonunda da kupaya uzanan takım olmuştu. Euro 2000 Finalleri'nde de karşılaşan iki ülke arasındaki karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik sonuçla İtalya olmuştu. Dünya Kupası umutlarını kaybeden iki takım, Konya'da ilk kez karşı karşıya gelecek. 14 maç sonunda İtalya'ya 8 gol atan Ay-Yıldızlılar, kalesinde ise 26 gol gördü.

Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

20.05.1949 - Akdeniz Oyunları (2-3)

11.12.1953 - Akdeniz Oyunları (0-1)

26.06.1955 - Akdeniz Oyunları (1-1)

02.12.1962 - Avrupa Şampiyonası Elemeleri (0-6)

27.03.1963 - Avrupa Şampiyonası Elemeleri (0-1)

13.01.1973 - Dünya Kupası Elemeleri (0-0)

25.02.1973 - Dünya Kupası Elemeleri (0-1)

23.09.1978 - Özel maç (0-1)

03.03.1984 - Özel maç (1-2)

21.12.1994 - Özel maç (1-3)

11.06.2000 - Euro 2000 (1-2)

20.11.2002 - Özel maç (1-1)

15.11.2006 - Özel maç (1-1)

11.06.2021 - Euro 2020 (0-3)

STEFAN KUNTZ İLE 6. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 6. maçına İtalya karşısında çıkacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederken, rakip fileleri 12 kez havalandırıp, kalesinde ise 6 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü maçında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi.

Milli takım Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda çıktığı son maçta ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkını elde etti. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde de Portekiz'e 3-1 mağlup olarak, Kuntz yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.