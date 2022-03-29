Size zafer yakışır! İşte Türkiye'nin İtalya maçı muhtemel 11'i
Katar 2022'e katılamayan A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında İtalya'yı Konya'da konuk edecek. Millilerimiz 3-4-3 sistemiyle sahaya çıkacak. İşte Türkiye-İtalya maçı muhtemel 11'leri...
Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 06:40
HER MAÇ ÖNEMLİDİR
Ay yıldızlılar bu maça rotasyonlu bir kadroyla çıkacak ancak hedef her zaman olduğu gibi galibiyet olacak. Teknik direktörümüz Stefan Kuntz da idmanlarda öğrencilerine "Evet belki istediğimiz olmadı. Dünya Kupası'na katılamadık. Bu tip kritik maçlardan sonra hazırlık karşılaşmasına motive olmak kolay değildir ancak size zafer ile veda yakışır" ifadelerini kullandı. Millier de üzerlerinde Türk bayraklı forma varken her zaman onu terden sırılsıklam yapma sözü verdi.
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Mert, Rıdvan, Salih, Orkun, Dorukhan, Cengiz, Hakan, Enes
İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Bastoni, Emerson, Tonalli, Pellegrini, Cristante, Pessina, Pedro, Raspodori