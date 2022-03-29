2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde son olarak Portekiz'e mağlup olarak turnuvaya katılma şansını kaçıran A Milli Takım'ımız, Dünya Kupası'nda mücadele edemeyecek olan bir başka ekip İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Dev Türkiye - İtalya maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde son olarak Portekiz'e mağlup olarak turnuvaya katılma şansını kaçıran A Milli Takım'ımız, Dünya Kupası'nda mücadele edemeyecek olan bir başka ekip İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Dev Türkiye - İtalya maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 21:45'te başlayan Türkiye - İtalya maçı TRT Haber'den canlı yayınlanıyor

⚽İTALYA DA KATAR BİLETİ ALAMAMIŞTI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde İtalya Milli Takımı, Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelmişti. Mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrılan Gök Mavililer'in Dünya Kupası umutları da suya düştü.

TÜRKİYE - İTALYA KARŞILAŞMASININ HAKEMİ KİM?

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı özel karşılaşmada Arnavut hakem Enea Jorgji görev yapıyor. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji görev alıyor.

Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja oluyor.

EURO 2020'NİN AÇILIŞ MAÇINDA KARŞILAŞTILAR

Pandemi nedeniyle 1 yıl gecikmeli gerçekleşen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde Türkiye ile İtalya, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelmişti. Merih'in kendi kalesine kaydettiği golle öne geçen İtalya, Immobile ve Insigne'nin golleriyle de sahadan sahadan 3-0 galip ayrılmış, turnuva sonunda da kupaya uzanan takım olmuştu. Euro 2000 Finalleri'nde de karşılaşan iki ülke arasındaki karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik sonuçla İtalya olmuştu. Dünya Kupası umutlarını kaybeden iki takım, Konya'da ilk kez karşı karşıya geliyor. 14 maç sonunda İtalya'ya 8 gol atan Ay-Yıldızlılar, kalesinde ise 26 gol gördü.

Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

20.05.1949 - Akdeniz Oyunları (2-3)

11.12.1953 - Akdeniz Oyunları (0-1)

26.06.1955 - Akdeniz Oyunları (1-1)

02.12.1962 - Avrupa Şampiyonası Elemeleri (0-6)

27.03.1963 - Avrupa Şampiyonası Elemeleri (0-1)

13.01.1973 - Dünya Kupası Elemeleri (0-0)

25.02.1973 - Dünya Kupası Elemeleri (0-1)

23.09.1978 - Özel maç (0-1)

03.03.1984 - Özel maç (1-2)

21.12.1994 - Özel maç (1-3)

11.06.2000 - Euro 2000 (1-2)

20.11.2002 - Özel maç (1-1)

15.11.2006 - Özel maç (1-1)

11.06.2021 - Euro 2020 (0-3)

STEFAN KUNTZ İLE 6. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 6. maçına İtalya karşısında çıkıyor.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederken, rakip fileleri 12 kez havalandırıp, kalesinde ise 6 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü maçında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi.

Milli takım Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda çıktığı son maçta ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı fin

aline katılma hakkını elde etti. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde de Portekiz'e 3-1 mağlup olarak, Kuntz yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.