CANLI İZLE 📺 | Türkiye - İtalya maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - İtalya maçı merakla bekleniyor. A Milli Futbol Takımı'mız, İtalya ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı özel karşılaşmada Arnavut hakem Enea Jorgji görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda?

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Milli takımın maç saati ve günü ise sorgulanmaya devam ediyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda İtalya ile oynanacak hazırlık maçının yayın saati ve hangi kanaldan izleneceğini araştıran futbolseverler için, 'Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya maçı canlı nasıl izlenir?' sorularının cevabı haberimizde.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya maçı 29 Mart Salı günü saat 21:45'te başlayacak ve MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI CANLI İZLE

⚽İTALYA DA KATAR BİLETİ ALAMAMIŞTI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde İtalya Milli Takımı, Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelmişti. Mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrılan Gök Mavililer'in Dünya Kupası umutları da suya düştü.

⚽TÜRKİYE İTALYA MAÇI ADAY KADROSU

KALECİ

👉Altay Bayındır (Fenerbahçe)

👉Sinan Bolat (Gent)

👉Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

DEFANS

👉Mehmet Zeki Çelik (Lille)

👉Mert Müldür (Sassuolo)

👉Çağlar Söyüncü (Leicester City)

👉Kaan Ayhan (Sassuolo)

👉Merih Demiral (Atalanta)

👉Ozan Kabak (Norwich City)

👉Serdar Aziz (Fenerbahçe)

👉Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük)

👉Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

ORTA SAHA/ FORVET

👉Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

👉Cengiz Ünder (Marsilya)

👉Yunus Akgün (Adana Demirspor)

👉Berkan Kutlu (Galatasaray)

👉Dorukhan Toköz (Trabzonspor)

👉Orkun Kökçü (Feyenoord)

👉Taylan Antalyalı (Galatasaray)

👉Hakan Çalhanoğlu (Inter)

👉Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova)

👉Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)

👉Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

👉Burak Yılmaz (Lille)

👉Enes Ünal (Getafe)

👉Serdar Dursun (Fenerbahçe)

👉Umut Bozok (Kasımpaşa)

TÜRKİYE İTALYA KARŞILAŞMASININ HAKEMİ KİM?

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı özel karşılaşmada Arnavut hakem Enea Jorgji görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji görev alacak.

Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.

EURO 2020'NİN AÇILIŞ MAÇINDA KARŞILAŞTILAR

Pandemi nedeniyle 1 yıl gecikmeli gerçekleşen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde Türkiye ile İtalya, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelmişti. Merih'in kendi kalesine kaydettiği golle öne geçen İtalya, Immobile ve Insigne'nin golleriyle de sahadan sahadan 3-0 galip ayrılmış, turnuva sonunda da kupaya uzanan takım olmuştu. Euro 2000 Finalleri'nde de karşılaşan iki ülke arasındaki karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik sonuçla İtalya olmuştu. Dünya Kupası umutlarını kaybeden iki takım, Konya'da ilk kez karşı karşıya gelecek. 14 maç sonunda İtalya'ya 8 gol atan Ay-Yıldızlılar, kalesinde ise 26 gol gördü.

Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

20.05.1949 - Akdeniz Oyunları (2-3)

11.12.1953 - Akdeniz Oyunları (0-1)

26.06.1955 - Akdeniz Oyunları (1-1)

02.12.1962 - Avrupa Şampiyonası Elemeleri (0-6)

27.03.1963 - Avrupa Şampiyonası Elemeleri (0-1)

13.01.1973 - Dünya Kupası Elemeleri (0-0)

25.02.1973 - Dünya Kupası Elemeleri (0-1)

23.09.1978 - Özel maç (0-1)

03.03.1984 - Özel maç (1-2)

21.12.1994 - Özel maç (1-3)

11.06.2000 - Euro 2000 (1-2)

20.11.2002 - Özel maç (1-1)

15.11.2006 - Özel maç (1-1)

11.06.2021 - Euro 2020 (0-3)

STEFAN KUNTZ İLE 6. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 6. maçına İtalya karşısında çıkacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederken, rakip fileleri 12 kez havalandırıp, kalesinde ise 6 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü maçında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi.

Milli takım Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda çıktığı son maçta ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkını elde etti. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde de Portekiz'e 3-1 mağlup olarak, Kuntz yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.