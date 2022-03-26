UEFA U17 Şampiyonası Elemeleri 7. Grup maçında Türkiye ile Galler karşı karşıya geldi. Mücadeleyi genç milliler 5-2'lik skorla kazandı.
Ay yıldızlı takımımızda golleri 9. dakikada Halil Özdemir, 10. dakikada Efe Sihlaroğlu, 33. dakikada Arda Güler, 55 ve 86. dakikalarda Can Uzun kaydetti.
Galler'in gollerini ise 17 ve 58. dakikalarda penaltıdan Harris kaydetti.
Bu sonuçla Türkiye, 2. maçında ilk galibiyetini aldı. Galler ise 0 puanda kaldı.
PUAN DURUMU
1- Slovenya U17: 4 puan
2- Sırbistan U17: 4 puan
3- Türkiye U17: 3 puan
4- Galler U17: 0 puan