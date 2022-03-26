A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz'e 3-1 yenilerek elenirken, maça damgasını vuran olay; skor 2-1 iken Burak Yılmaz'ın 85. dakikada penaltı kaçırmasıydı.
Portekiz - Türkiye maçı sonrası Burak Yılmaz'dan penaltı itirafı!
A Milli Futbol Takım'ının 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde kozlarını paylaştığı Portekiz maçında penaltı vuruşundan yararlanamayan Burak Yılmaz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, maç sonrası yaptığı açıklamada, milli takımı bıraktığını duyurmuştu. Burak Yılmaz, penaltı anında yaşananları işte o sözlerle anlattı. | Son dakika spor haberleri
Bir futbolcunun yaşayabileceği en büyük talihsizliklerden biriyle karşılaşan tecrübeli futbolcu, karşılaşma sonrası sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada milli takımı bıraktığını açıklarken, "Nasıl atamadım, hâlâ şok içindeyim. Bu penaltıyı, ömrüm boyunca her gece atacağım belki de uyumadan, rüyamda" sözleriyle duygularını aktardı.
İşte Burak Yılmaz'ın Hürriyet'e yaptığı o açıklama;