İskoçya U21 0-2 Türkiye U21 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ümit Milliler deplasmanda kazandı!

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Ümit Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda İskoçya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ay-yıldızlılar Furkan Bayır ve Kartal Kayra Yılmaz'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 00:30