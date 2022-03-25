2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda İskoçya U21 ile Ümit Milli Futbol Takımı'mız kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı yayını haberimizde...
İSKOÇYA TÜRKİYE İLK 11'LER
İskoçya: Slicker, Ramsey, Doig, Mayo, Welsh, Banks, Fiorini, Leonard, High, Williamson, Middleton.
Türkiye: Ersin, Bünyamin, Furkan, Cenk, Cemali, Kartal, Doğucan, Barış Alper, Kerem Atakan, Ali Akman, Tiago Çukur.
İSKOÇYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
İskoçya ile Türkiye arasında oynanan maç saat 22.05'te başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇTA ATILAN GOLLER