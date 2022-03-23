Portekiz Türkiye maçı öncesi Stefan Kuntz konuştu

A Milli Futbol Takımımızın, Portekiz ile 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yarı final play-off'unda karşı karşıya geleceği mücadele öncesi Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Böylesine zorlu mücadelelere dayanabilen bir takım oluşturmak istiyorum, böyle bir takımımız olduğuna da inanıyorum. Ronaldo'dan bahsediyorsunuz ama 11 oyuncu sahaya çıkacak, 11 oyuncunun hepsi harika kariyerlere sahip oyuncular." dedi.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2022- 20:31 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022- 21:06