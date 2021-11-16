Karadağ Türkiye maçı öncesi Stefan Kuntz: İnancım tam
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Karadağ'a konuk olacak. Mücadele öncesinde ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Futbolcularımın iyi bir maç çıkaracağına dair inancım tam." dedi.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mızda teknik direktör Stefan Kuntz, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.
İşte Kuntz'un o sözleri:
Merakla bekliyorum maçı. Futbolcularımın iyi bir maç çıkaracağına dair inancım tam. Son günlerde takımımla yaptığım çalışmalar sonucunda, oyuncularımın iyi bir maç çıkaracağından kesin olarak ikna olmuş durumdayım.
Abdülkadir, milli takımda ilk kez ilk 11'de başlayacağı için mutluyum. Berat'ın biraz daha boyu ve fiziğiyle orta sahaya getireceği katkıyı düşündük, Abdülkadir'in de enerjisini.
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