16 Kasım 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Karadağ Türkiye maçı öncesi Stefan Kuntz: İnancım tam

Kuntz’tan Karadağ yorumu! İnancım tam
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 Giriş Tarihi: 16.11.2021

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Karadağ'a konuk olacak. Mücadele öncesinde ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Futbolcularımın iyi bir maç çıkaracağına dair inancım tam." dedi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mızda teknik direktör Stefan Kuntz, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Kuntz'un o sözleri:

Merakla bekliyorum maçı. Futbolcularımın iyi bir maç çıkaracağına dair inancım tam. Son günlerde takımımla yaptığım çalışmalar sonucunda, oyuncularımın iyi bir maç çıkaracağından kesin olarak ikna olmuş durumdayım.

Abdülkadir, milli takımda ilk kez ilk 11'de başlayacağı için mutluyum. Berat'ın biraz daha boyu ve fiziğiyle orta sahaya getireceği katkıyı düşündük, Abdülkadir'in de enerjisini.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Ümit Milliler Danimarka’ya kaybetti! Golleri izleyin Ümit Milliler Danimarka'ya kaybetti! (Golleri izleyin)
Karadağ-Türkiye | İlk 11’ler belli oldu Karadağ-Türkiye | İlk 11'ler belli oldu
Türkiye - Danimarka | CANLI Türkiye - Danimarka | CANLI
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör