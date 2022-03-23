Fatih Terim'den Portekiz-Türkiye maçı yorumu!

Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim, Portekiz - Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, "Portekiz'in playofflara dramatik bir şekilde düştükten sonra burada olmasından ötürü üzgün olduğumu itiraf etmeliyim. Dürüst olmak gerekirse, Portekiz ile Türkiye arasındaki maçın Dünya Kupası'nın bazı maçlarından bile daha kaliteli olacağını düşünüyorum." dedi.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2022- 18:01