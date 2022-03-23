A Milli Takım'ımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde kaptan Burak Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan tecrübeli futbolcu, "Bu benim son dünya kupam olacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

A Milli Takım'ımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde kaptan Burak Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan tecrübeli futbolcu, "Bu benim son dünya kupam olacak" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları;

"Biz de Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz Portekiz de istiyor. Portekiz ile Porto'da oynamak daha da farklı. Dünyanın en büyük oyuncusu burada oynuyor. Ancak biz buraya elenmiş gibi gelmedik. Bizim de hedeflerimiz var. Çok zor bir kura çektik. Biz ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etmek istiyoruz."

"Cristiano Ronaldo, benim için gelmiş geçmiş en iyi futbolcu."

"Fonte, sahada arkadaşlık olmayacak derken doğru söylemiş. Yarın arkadaşlık olmayacak sahada. Birbirimizi tanımanın bir avantaj ya da dezavantaj olacağını sanmıyorum. Bunlar büyük maçlar."

"Cristiano Ronaldo'nun son dünya kupası mı olacak bilmiyorum ama benim son dünya kupam olacak, bundan eminim."

"Portekiz'in maçlarına baktığımızda iç sahada oynadıkları maçlar farklı. Analizlerimi en iyi şekilde yaptık. Maça hazır olduğumuzu düşünüyorum."

"Sahada elimden gelenin en iyisi yapmak, ülkeme yardımcı olmak istiyorum bundan önce olduğum gibi. Bu formayı taşımak her şeyden daha değerli, önemli. Çok mutlu ve gururlu bir şekilde yarın da görevimi yapacağımı düşünüyorum."

"Laf olsun diye buraya gelmedik. Tamamen inanıyoruz. Kaybedebiliriz de. En başta söylediğim gibi, biz hiçbir şeyi kabul ederek gelmedik. Kaybedersek de kabul ederek kaybetmeyeceğiz."