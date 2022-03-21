Yusuf Yazıcı Portekiz maçı öncesi konuştu! "Onlara saygımız çok fazla ama..."

Yusuf Yazıcı Portekiz maçı öncesi konuştu! "Onlara saygımız çok fazla ama..."

A Milli Takım’ın yıldızı Yusuf Yazıcı, Portekiz’deki ilk antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Portekiz’e odaklandıklarını ve galip gelmek istediklerini ifade eden Yusuf, Dünya Kupası’na kalarak Türk milletini sevindirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2022- 21:38