A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, en son UEFA Avrupa Ligi'ndeki Bayer Leverkusen ile Atalanta arasında oynanan maçı yerinde takip etti. Kuntz karşılaşmada Christoph Daum ile bir araya geldi. Daum, Kuntz hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar...

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kritik Portekiz maçı öncesi oyuncuları yakından takip etmeye devam ediyor. Alman çalıştırıcı, en son UEFA Avrupa Ligi'ndeki Bayer Leverkusen ile Atalanta arasında oynanan maçı yerinde takip etti. Kuntz karşılaşmada Christoph Daum ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından Daum ile fotoğrafını paylaşan Kuntz "Selamlarını iletti ve bizlere elemelerde şans diledi" ifadelerini kullandı.

CHRISTOPH DAUM: KUNTZ PORTEKİZ'İ ÇOK İYİ ANALİZ ETTİ!

Akşam Gazetesi'ne konuşan Daum, Stefan Kuntz ile yaptığı görüşmede neler yaşandığını anlattı. Alman teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Kuntz Portekiz maçına çok iyi hazırlanıyor. Portekiz'i iyi analiz etti. Kuntz tamamen kadrosuna odaklandı. Birkaç farklı taktik düzen üzerinde de çalışıyor. Kuntz her zaman iyimser bir teknik adamdır ve oyuncularına güven verir. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kuntz, birlik içinde çalışıyor. Bu maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar."