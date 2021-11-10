10 Kasım 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

SPOR HABERLERİ - A Milli Futbol Takımı Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

A Milli Futbol Takımı Atatürk’ü andı
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 10.11.2021

A Milli Futbol Takımı, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir anma töreni düzenledi.

Ay-Yıldızlı teknik heyet ve futbolcular, Cebelitarık ve Karadağ maçları için kampta bulundukları TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Ata'mız için saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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