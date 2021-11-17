Kerem Aktürkoğlu A Milli Takım’da farkını konuşturdu! Son 4 maçta...

Kerem, 2-1 kazandığımız Letonya maçını ise boş geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun formu, sadece A Milli Futbol Takımımız ile sınırlı değil. Hürriyet'in derlediği habere göre; 23 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray'daki performansı da göz önüne alındığında bu sezon tüm resmi karşılaşmalarda 8 gol, 4 asiste ulaşmayı başardı.