Kerem Aktürkoğlu A Milli Takım'da farkını konuşturdu! Son 4 maçta...
Galatasaray'ın 3. Lig ekibi 24Erzincanspor'dan transfer ettiği ve teknik direktör Fatih Terim'in elinde gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu, son maçlarda farkını konuşturdu. Genç oyuncu, ay-yıldızlılarda çıktığı son 4 maçta 3 gol kaydetti ve play-off'lara katılmada büyük pay sahibi oldu. İşte detaylar...
Galatasaray ve Türk futbolunun yeni yıldızı Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'da sergilediği performansla fark yaratmaya devam ediyor. Karadağ maçının 22. dakikasında skoru 1-1'e getiren Kerem, elemelerde forma giydiği son 4 karşılaşmada 3. kez fileleri havalandırmayı başardı.
23 yaşındaki futbolcu, söz konusu müsabakalarda 1-1 biten Norveç karşılaşmasında ağları sarsarken, 6-0'lık Cebelitarık maçından sonra son olarak dün de golünü attı.
Kerem, 2-1 kazandığımız Letonya maçını ise boş geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun formu, sadece A Milli Futbol Takımımız ile sınırlı değil. Hürriyet'in derlediği habere göre; 23 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray'daki performansı da göz önüne alındığında bu sezon tüm resmi karşılaşmalarda 8 gol, 4 asiste ulaşmayı başardı.
Kerem, sarı kırmızılılarda da tüm kulvarlarda 5 gol, 4 asistle toplamda 9 gole direkt etki ederken, Milli Takım'da da 3 defa ağları sarstı. Milli futbolcu ayrıca, A Milli Takım formasıyla ilk deplasman golünü Karadağ'a karşı atmayı başardı.
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