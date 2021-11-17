Karadağ maçının ardından A Milli Takım'ımız Burak Yılmaz Rıza Çalımbay'ı geride bıraktı!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takım'ımız, deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off'lara kalma hakkı kazandı. Karşılaşmada kaptan olarak sahaya çıkan deneyimli futbolcumuz Burak Yılmaz da kendi adına büyük bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son hafta maçında Karadağ'a konuk olan A Milli Futbol Takımımızda Burak Yılmaz, 21. kez A Milli formayla kaptan olarak sahaya çıkarak Rıza Çalımbay'ı geride bıraktı.

Milli Takımımızın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Karadağ karşısında 21. kez kaptan olarak sahaya çıkarak şu anda Sivasspor 'un teknik direktörlüğünü yapan Rıza Çalımbay'ı geride bırakmayı başardı ve bu alanda 9. sıraya yükseldi.

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