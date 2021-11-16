Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Karadağ'a konuk olacak. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
KARADAĞ TÜRKİYE İLK 11'LER
Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Hakan, Abdülkadir, Kerem, Halil, Burak.
KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Karadağ - Türkiye maçı 16 Kasım Salı günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcıları Jan Seidel ve Christian Gittelmann olacak. Mücadelede dördüncü hakemliği Tobias Reichel üstlenecek. Sascha Stegemann VAR ve Katrin Rafalski de AVAR olarak görev alacak.
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Türkiye'nin gruptan lider olarak çıkabilmesi için Karadağ maçını da kazanması, Hollanda'nın ise sahasında karşılaşacağı Norveç'e mağlup olması gerekiyor.
Hollanda'nın grubu lider olarak tamamlayacağı senaryoda ise milli takım son maçını kazandığı taktirde, Hollanda-Norveç maçının sonucu beklenilecek. Norveç milli takımı, A Milliler'in rakibine attığı farktan 2 fazlasını Hollanda kalesine gönderemediği durumda play-off bileti Ay-Yıldızlı ekibimizin olacak.
MERT MÜLDÜR CEZALI!
A Milli Futbol Takım'ın genç oyuncusu Mert Müldür, Cebelitarık maçında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Müldür, Karadağ maçına çıkamayacak.
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