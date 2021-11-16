16 Kasım 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Karadağ-Türkiye | İlk 11’ler belli oldu
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 Giriş Tarihi: 16.11.2021

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Karadağ'a konuk olacak. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

KARADAĞ TÜRKİYE İLK 11'LER

Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Hakan, Abdülkadir, Kerem, Halil, Burak.

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Karadağ - Türkiye maçı 16 Kasım Salı günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcıları Jan Seidel ve Christian Gittelmann olacak. Mücadelede dördüncü hakemliği Tobias Reichel üstlenecek. Sascha Stegemann VAR ve Katrin Rafalski de AVAR olarak görev alacak.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye'nin gruptan lider olarak çıkabilmesi için Karadağ maçını da kazanması, Hollanda'nın ise sahasında karşılaşacağı Norveç'e mağlup olması gerekiyor.

Hollanda'nın grubu lider olarak tamamlayacağı senaryoda ise milli takım son maçını kazandığı taktirde, Hollanda-Norveç maçının sonucu beklenilecek. Norveç milli takımı, A Milliler'in rakibine attığı farktan 2 fazlasını Hollanda kalesine gönderemediği durumda play-off bileti Ay-Yıldızlı ekibimizin olacak.

MERT MÜLDÜR CEZALI!

A Milli Futbol Takım'ın genç oyuncusu Mert Müldür, Cebelitarık maçında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Müldür, Karadağ maçına çıkamayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Kuntz’tan Karadağ yorumu! İnancım tam Kuntz'tan Karadağ yorumu! "İnancım tam"
Ümit Milliler Danimarka’ya kaybetti! Golleri izleyin Ümit Milliler Danimarka'ya kaybetti! (Golleri izleyin)
Karadağ - Türkiye | CANLI Karadağ - Türkiye | CANLI
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör