13 Kasım 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Türkiye Cebelitarık maçı öncesi Stefan Kuntz:11'i belirlemek gerçekten zor oldu

Stefan Kuntz:11’i belirlemek gerçekten zor oldu
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 Giriş Tarihi: 13.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, G grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı konuk edecek. Mücadele öncesi Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz, "

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, G grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı konuk edecek. Mücadele öncesi Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

İŞTE KUNTZ'UN SÖZLERİ:

Kesinlikle bu maça hazırız! Eğer biz planladıklarımızı yapabilirsek, bu sahada görülecektir. İleri uçta Burak, arkasında Hakan, ortada Orkun, kanatlarda hızlı oyuncularımız var. Planımız bu şekilde. Biz sadece bu maça çıkacak kadronun en doğrusu olduğunu düşünerek hazırladık. Tüm oyuncular çok iyi çalıştılar. 11'i belirlemek gerçekten zor oldu.
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