A Milli Futbol Takımı'nda Karadağ mesaisi başladı!
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, 9. maçında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ederek 2. sıraya yükseldi ve şansını devam ettirdi. Grubun 10. ve son hafta maçında Karadağ'a konuk olacak ay-yıldızlılar, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. | A Milli Takım haberleri
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son haftasında 16 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Cebelitarık maçında sahaya ilk 11'de çıkan futbolcular salonda çalıştı.
Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda geçiş oyunlarına yönelik çalışmalar yaptı.
Kampa dün katılan Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Baldırında sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ise hazırlanan bireysel antrenman programı dahilinde sahada takımdan ayrı çalıştı.
A Milli Takım kafilesi, bugün saat 18.00'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak THY ait uçakla Karadağ'a gidecek.
A Millî Takımımız, bugün Podgoritsa'ya yapacağı yolculuk öncesinde TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir antrenman yaptı. 🇹🇷 #BizimÇocuklar #WCQ pic.twitter.com/2i3IXGruNl— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 14, 2021
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