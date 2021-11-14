14 Kasım 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız gruptaki son maçı için Karadağ'a gitti!

A Milli Takım Karadağ’a gitti!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takım'ımız, G grubu son maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Milliler 16 Kasım Salı günü oynayacağı bu zorlu mücadele için Karadağ'a gitti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son maçında 16 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, zorlu maç için Karadağ'a gitti.

Milliler, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait uçakla Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya hareket etti.

A Milli Takım, maçın hazırlıklarını da yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Potanın Perileri 2’te 2 yaptı! Potanın Perileri 2'te 2 yaptı!
Hamit Altıntop Karadağ maçı öncesi konuştu! Kararlıyız Hamit Altıntop Karadağ maçı öncesi konuştu! "Kararlıyız"
Bizim Çocuklar Karadağ mesaisine başladı! Bizim Çocuklar Karadağ mesaisine başladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör