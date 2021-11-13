13 Kasım 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Karadağ-Türkiye maçının biletleri tükendi

Karadağ-Türkiye maçının biletleri tükendi
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'mızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda deplasmanda Karadağ ile oynayacağı maçında misafir takım seyircileri için ayrılan biletler tükendi.

A Mili Takım'ın Karadağ ile 16 Kasım Salı günü Podgorica kentinde oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının bilet satışı sona erdi. Şehir Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak müsabakada misafir takım seyircileri için ayrılan biletlerin tamamı tükendi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası Finalleri yolunda A Millî Takımımıza destek veren tüm Ay-Yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

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