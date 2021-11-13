SON DAKİKA: Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı A Milli Takım kadrosuna dahil edildi
Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mızda Başakşehir forması giyen Tolga Ciğerci ve Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı aday kadroya dahil edildi. İki futbolcu, Cebelitarık maçının ardından kampa katılacak.
Başakşehir forması giyen Tolga Ciğerci ve Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi İki oyuncu cumartesi günü oynanacak olan Cebelitarık maçının ardından kampa katılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık'la karşılaşacak ve 16 Kasım'da Karadağ'a konuk olacak A Milli Takım'ımızda aday kadroya iki futbolcu daha dâhil edildi.
Buna göre, Medipol Başakşehir FK'den Tolga Ciğerci ve Trabzonspor A.Ş.'den Yusuf Sarı, Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasının ardından A Milli Takım kampına katılacak.
Daha önce 3 kez A Milli Takım formasını giyen Tolga Ciğerci, son olarak Ay-Yıldızlıların 2 Eylül 2017 tarihinde Ukrayna ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında görev aldı. Yusuf Sarı ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.
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