13 Kasım 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

SON DAKİKA: Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı A Milli Takım kadrosuna dahil edildi

A Milli Takım kadrosuna iki takviye!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 Giriş Tarihi: 13.11.2021

Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mızda Başakşehir forması giyen Tolga Ciğerci ve Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı aday kadroya dahil edildi. İki futbolcu, Cebelitarık maçının ardından kampa katılacak.

Başakşehir forması giyen Tolga Ciğerci ve Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi İki oyuncu cumartesi günü oynanacak olan Cebelitarık maçının ardından kampa katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık'la karşılaşacak ve 16 Kasım'da Karadağ'a konuk olacak A Milli Takım'ımızda aday kadroya iki futbolcu daha dâhil edildi.

Buna göre, Medipol Başakşehir FK'den Tolga Ciğerci ve Trabzonspor A.Ş.'den Yusuf Sarı, Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasının ardından A Milli Takım kampına katılacak.

Daha önce 3 kez A Milli Takım formasını giyen Tolga Ciğerci, son olarak Ay-Yıldızlıların 2 Eylül 2017 tarihinde Ukrayna ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında görev aldı. Yusuf Sarı ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Karadağ-Türkiye maçının biletleri tükendi Karadağ-Türkiye maçının biletleri tükendi
Türkiye - Cebelitarık maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Türkiye - Cebelitarık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Milli Takım’da sistem tartışması! Oyuncular etkileniyor Milli Takım'da sistem tartışması! "Oyuncular etkileniyor"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör