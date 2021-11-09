10 Kasım 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Fransızlardan flaş Burak Yılmaz ve milli takım iddiası!

Fransızlardan flaş Burak Yılmaz ve milli takım iddiası!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 09.11.2021

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de kariyerini sürdüren Burak Yılmaz için Fransız basını flaş bir iddia ortaya attı. 36 yaşındaki milli oyuncunun, A Milli Futbol Takımı'mızın 2022 Dünya Kupası'na katılmaması halinde milli takımı bırakacağını öne sürüldü.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de foram giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz için Fransız basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; 36 yaşındaki golcü isim, Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edememesi halinde A Milli Takım'ı bırakacak.

Haberde milli formayla çıktığı 74 maçta 30 gol kaydeden Yılmaz'ın Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası'na katılamaması halinde çıkacağı son 2 maçın Cebelitarık ve Karadağ olacağı ifade edildi.

Türkiye 2022 Dünya Kupası'na katıldığı takdirde ise Burak Yılmaz'ın son turnuvasına çıkacağı belirtildi.

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