15 Ekim 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Yusuf Demir Türkiye Milli Takımı'nı seçme hakkını kaybetti!

Yusuf Demir milli takım hakkını kaybetti!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Sezon başında Rapid Wien'den İspanyol ekibi Barcelona'ya transfer olan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, Avusturya'nın Fareo Adaları ile karşı karşıya geldiği maçta 2 dakika sahada kaldı ve Türk Milli Takımı'nı seçme hakkını kaybetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Barcelona forması giyen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, Dünya Kupası elemelerinde Avusturya Milli Takımı formasıyla Faroe Adaları'na karşı 2 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu süre almasının ardından Türkiye Milli Takımı'na geçiş hakkını kaybetti.

Milli Takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu, Avusturya formasıyla ilk maçına 28 Mart'ta çıkmıştı. Ancak yönetmelik gereği, 3 maçtan fazla maçta oynaması durumunda Türkiye'ye geçiş yapma hakkı bulunuyordu.

DÖRDÜNCÜ RESMİ MAÇI OLUNCA LİMİTİ AŞTI

Avusturya A Milli Takımı'nda Yusuf Demir bu milli arada deplasmanda Faroe Adaları'na karşı forma giyince, milli takım tercihini değiştirip Türkiye'de oynama hakkını kaybetti. Sadece iki dakika forma giydiği bu Dünya Kupası eleme maçı, Barcelonalı futbolcunun Avusturya'daki dördüncü resmi maçı oldu.

FIFA'NIN TANIDIĞI YENİ GEÇİŞ HAKKINI YİTİRDİ

FIFA'nın tanıdığı yeni milli takım değiştirebilme hakkına göre; 21 yaşın altındaki bir oyuncu, ilk a milli takımında en fazla üç resmi maçta forma giymişse, oynama uygunluğu olan ikinci bir milli takıma geçebiliyor. Genç futbolcu Barça formasıyla bu sezon dört La Liga ve bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giyerken, ilk performansları Katalan ekibinde heyecan yarattı.

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