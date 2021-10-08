Türkiye - Norveç maçında ilk 11'i belli oldu!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 7. maçında Norveç ile karşı karşıya geliyor. G grubunda mücadele eden milliler, Norveç maçını kazanarak rakibinin önüne geçmek istiyor. Heyecan dolu Türkiye - Norveç karşılaşması öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G grubunda mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 7. maçında Norveç ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat, Ozan, Hakan, Cengiz, Kerem, Burak.

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanohe - Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt

📺 TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-Norveç maçı 8 Ekim Cuma akşamı saat 21:45'te başlayacak. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını aspor.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

📋 FIFA 2022 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ TÜRKİYE KALAN MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda mücadele ediyor. A Milli Takım gruptaki kalan maçlarına Norveç ile devam edecek. Türkiye maç fikstürü ise şu şekilde:

8 Ekim Türkiye / Norveç

11 Ekim Letonya / Türkiye

13 Kasım Türkiye / Cebelitarık

16 Kasım Karadağ / Türkiye

DİĞER

MİLLİ TAKIM HABERLERİ