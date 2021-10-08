Türkiye - Norveç maçında ilk 11'i belli oldu!
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 7. maçında Norveç ile karşı karşıya geliyor. G grubunda mücadele eden milliler, Norveç maçını kazanarak rakibinin önüne geçmek istiyor. Heyecan dolu Türkiye - Norveç karşılaşması öncesinde ilk 11'ler belli oldu.
2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G grubunda mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 7. maçında Norveç ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat, Ozan, Hakan, Cengiz, Kerem, Burak.
Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanohe - Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt
📺 TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye-Norveç maçı 8 Ekim Cuma akşamı saat 21:45'te başlayacak. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını aspor.com.tr'den de takip edebilirsiniz.
📋 FIFA 2022 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ TÜRKİYE KALAN MAÇLARI NE ZAMAN?
Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda mücadele ediyor. A Milli Takım gruptaki kalan maçlarına Norveç ile devam edecek. Türkiye maç fikstürü ise şu şekilde:
8 Ekim Türkiye / Norveç
11 Ekim Letonya / Türkiye
13 Kasım Türkiye / Cebelitarık
16 Kasım Karadağ / Türkiye
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