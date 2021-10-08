Bizim Çocuklar yeni başlangıç peşinde! İşte Türkiye-Norveç maçı muhtemel 11'leri
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takım'ımız, Norveç'i ağırlayacak. Son maçında Hollanda'ya mağlup olan ve teknik direktör Stefan Kuntz önderliğinde ilk maçına çıkacak ay-yıldızlılar, 4 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Norveç'i devirmek istiyor. İşte Türkiye-Norveç maçı muhtemel 11'leri...
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında bugün Norveç'i konuk edecek. Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı olacak mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den yayımlanacak. Müsabakada, Alman akem Felix Brych düdük çalacak.
Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Norveç'i yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Fotomaç'ın haberine göre; A Milli Takım'da kart cezalıları Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan Milliler, Norveç mücadelesiyle 2021 yılındaki 13. maçına çıkacak. Bu yıl oynadığı 12 maçta 5 galibiyet alan milli takım, 3 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 21 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 22 gol gördü. Bu arada grupta bugün Cebelitarık-Karadağ ve Letonya- Hollanda karşılaşmaları da oynanacak.
TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Berat Özdemir, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.
Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Thorsby, Berg, Thorstvedt, Odegaard, Elyounoussi, Hauge.
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