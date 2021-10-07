Son dakika haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan Norveç maçı öncesi kritik açıklamalar!

A Milli Futbol Takım'ımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç ile kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele ay-yıldızlılarımız için büyük önem taşıyor. Zorlu karşılaşma öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Yaşlı oyuncular ile genç oyuncular arasında bir denge oluşturmaya çalıştım. Bu karışımın başarıyı getireceğini düşünüyorum. Nasıl bir futbol oynamak istediğimize göre de bir kadro oluşturdum. Bu ilk kadro, bu kadrodan çağrılacaklar sürekli çağrılacak ya da kadroya dahil olmayanlar hiç çağrılmayacaklar diye bir durum yok" dedi. | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım'ımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, ilk sınavına Norveç karşılaşmasıyla çıkacak. Dünya Kupası Elemeleri'ndeki kritik mücadele öncesi basın toplantısında konuşan deneyimli çalıştırıcı, önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER...

Stefan Kuntz: Türkiye ve yurt dışında bazı maçlara gittim. Antrenmanlar ve iletişim konusunda ilerleme kaydettik. Oyuncuların güçlü ve zayıf yönlerini algılamak için bir bağ kurmamız gerekiyor.

Keyif ve heyecanla bir maça çıkacağız. Yeniden başlamak için bir fırsatımız olacak. Özgüvenli bir şekilde sahada olmak istiyoruz.

Yeni bir sayfa açmak bu takımın insanlara neler yapabileceğimizi göstermek açısından fırsattır. İlk stres testimiz Norveç maçı. Kim kalede olacak, kim sahada olacak. Yedekteki oyuncu sahadakinden %1 bile daha önemsiz değil. Bu testi geçecek miyiz bakacağız.

Yaşlı oyuncular ile genç oyuncular arasında bir denge oluşturmaya çalıştım. Bu karışımın başarıyı getireceğini düşünüyorum. Nasıl bir futbol oynamak istediğimize göre de bir kadro oluşturdum. Bu ilk kadro, bu kadrodan çağrılacaklar sürekli çağrılacak ya da kadroya dahil olmayanlar hiç çağrılmayacaklar diye bir durum yok.

Norveç'teki eksikler avantaj değil. Yerlerine oynayacak isimler kendilerini göstermek isteyecek, şevkle oynayacak, bu tehlikeli bir durum.

Norveç'in kalitesinde düşüş olacağını düşünmüyorum. Bazı pozisyonlarda değişim var ama odaklandığım şey kendi takımımın sahada iyi bir performans çıkarması.

Türkiye'de kaleci meselesinin büyük bir mesele olduğunu biliyorum. İki genç, bir deneyimli kaleci aldım. Kaleci antrenörleri, kaleciler konusundaki izlenimlerini paylaştı ve son antrenmanda kalede kimin oynayacağına karar vereceğiz.



"OYUNCULARIMIZA 'BU TAKTİKLE OYNAR MISINIZ?' DİYE SORDUM"



Oyuncularımın güçlü ve zayıf yanlarını görmek için onlarla iletişim kurmam gerekiyor. Norveç maçı için taktik planımı onlara anlattım ve 'Bu taktikte oynayabilir misiniz? Rahat mısınız?' diye sordum. Bunları konuşup, çalıştık.

Benim için en önemlisi önümüzdeki dört maç. Bu maçların ardından Türk futbolu için neler yapılabilir diye istişarede bulunacağız.

Bir şeylerin olumsuz olacağı konusunda büyük bir kaygım yok. Yeni bir başlangıç fırsattır, sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Norveç maçından sonra da hiçbir şey bitmiş değil. Bu küçük şansa da sarılmalıyız.

1996'da finale çıkarken Berti Vogts'a hocam üzerimde çok baskı hissediyorum demiştim. O da bana baskı ne kadar büyük olursa kupa o kadar büyük olur demişti. Baskı olsun üzerimizde, baskı iyidir.

DİĞER

MİLLİ TAKIM HABERLERİ