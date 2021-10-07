A Milli Takım'da Burak Yılmaz Türkiye - Norveç maçı öncesi konuştu!

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç'i ağırlayacak. Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan milliler, Norveç'i yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor. Mücadele öncesi millilerin yıldızı Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. Yılmaz, EURO 2020'de yaşananlar ve kötü takımın kötü gidişi hakkında sorulan sorulara yanıt vermedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızda kaptan Burak Yılmaz, Norveç maçı öncesi basının karşısına geçti.

Maçın öneminin farkında olduklarını ifade eden Burak Yılmaz, "Kazanmamız gereken bir maç. Puan kaybına tahammülümüz yok. Elemelere iyi başladık, kötü devam etti. Bunları bir kenara bırakalım. 3 puana, galibiyete konsantre olmuş bir milli takım var. Yeni bir hava, bir ortam, yeni bir hoca var. Bizler de kendisine sizler gibi yardımcı, destek olmak zorundayız. Tamamen konsantre olmuş, galibiyetten başka bir düşüncesi olmayan bir milli takım var. Çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı yaptık. Maç saatini bekliyoruz" diye konuştu.

"İLK ETAPTA MAÇI KAZANARAK 2'NCİ SIRAYA YÜKSELMEK İSTİYORUZ"

İlk etapta maçı kazanarak 2'nci sıraya yükselmek istediklerini ifade eden Burak Yılmaz, "Arkadaşlarımız hem çok genç hem de tecrübeliler. Üst düzet takımlarda oynayan isimler. Onların desteğe ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Futbolda ağabeylik statüsüne inanmıyorum. Sahada herkes eşit. Ağabey, kaptan, büyük, küçük fark etmiyor. Onlardan daha fazla kilometre yaptığım için gerekli konuşmalarımı yapıyorum. Benim de onlardan öğrendiğim çok şey var. Ben maç için konuşmanın ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her şey ortada. Şimdilik kazanıp 2'nci olmak istiyorum. Her şey yolunda. Gerekli konuşmaları yaptık" ifadelerini kullandı.

"STEFAN KUNTZ'UN RADİKAL BİR DEĞİŞİKLİK YAPMASINI BU KADAR KISA SÜREDE BEKLEMEMEK LAZIM"

Teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili de konuşan Burak Yılmaz, "Hocamız yeni geldi. Henüz 3 gündür beraberiz. Saha içinde radikal bir değişiklik yapmasını bu kadar kısa sürede beklememek lazım. Ama takım üzerinde küçük dokunuşları olacaktır. Bunu siz de fark edeceksiniz. Uzun süreli sözleşme, idealleri olarak buraya geldi. Ona destek olup, zaman tanımak gerekiyor. Kısa sürede radikal bir değişiklik beklemeden. Maç sonunda gerekli etkiyi yaratacaktır. 6 aylık sürece gelince, biz de bilmiyoruz. Geçmişi analiz ettik. Şu durumda 6 aylık süreci konuşmanın bize bir yararı olmayacak. Hep beraber konsantre olalım. 6 aylık süreci daha sonra konuşuruz" diye konuştu.

"HER HATADAN DERS ÇIKARTIP, OLUMLU OLANDAN DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"

Şimdilik geçmişteki 6 ayı konuşmanın doğru zaman olmadığını ifade eden Burak Yılmaz, şöyle konuştu: "Geçmişi konuşmak şu anda istemiyorum. Konuşacak çok şey var. Burada sorumluluğu her zaman tepedekiler alır. Olan hocalara olur. Burada sadece hocaya yükleyemeyeceğimiz şeyler var. Oyunlar olarak üstümüze almamız gereken şeyler var. Her hatadan ders çıkartıp, olumlu olandan devam etmemiz gerekiyor. 6 aylık süreci ya da geçmişi konuşmanın doğru olmadığını düşünmüyorum. Tamamen konuşalım. İstediğiniz zaman bunu konuşuruz. Hazırım ama bunun doğru zaman olduğunu düşünmüyorum."

"TAKIM ÜZERİNDE BİR BASKI YOK"

Takımın üstünde baskı olmadığını da söyleyen tecrübeli golcü, "Takım üzerinde bir baskı yok. Ama bana göre futbolcuların üstünde baskı olmalı. Baskı futbolcuyu ayakta, diri tutan en büyük unsurdur. Arkadaşlarımız rahat. Stresten uzak kalmaya çalışıyoruz. Biraz internetten uzak kalmaya çalışıyoruz. Hoca da bunu sağlamaya çalışıyor. Baskıyı üzerine almaya çalışıyor. Takım üzerinde bir baskı yok. Diri ve ayakta durmamız için baskı olmalı" dedi.

"BU SEVİYELERDE EKSİKLİĞİN HİSSEDİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Norveç'teki önemli eksiklerin sahaya nasıl yansıyacağı sorulan Burak Yılmaz, sözlerini şöyle noktaladı:

"Böyle maçlarda eksiklerin hissedileceğini düşünmüyorum. Hepimiz ülkemiz için oynuyoruz. Karşı tarafta eksiklerin yerine oynayacaklar da ülkesi için oynadığını hissedip ona göre performans verecektir. İlk maçta da tam kadrolardı. Orada da iyi bir oyunla iyi bir skor elde ettik. İlk maçın da maça bir garantisi olmayacak. Bu seviyelerde eksikliğin hissedileceğini düşünmüyorum."

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