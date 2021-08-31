31 Ağustos 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Halil Akbunar A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı

Milli Takımda sakatlık şoku!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 31.08.2021

A Milli Futbol Takımı'mızda 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmaları öncesi Halil Akbunar'dan kötü haber geldi. Milli futbolcu sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Halil Akbunar'ın A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için İstanbul'da kampa giren ay-yıldızlı ekipte Halil Akbunar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Milliler, G Grubu'nda 1 Eylül'de İstanbul'da Karadağ, 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül'de ise dış sahada Hollanda ile karşılaşacak.



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