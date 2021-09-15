15 Eylül 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım için yeni aday Andriy Shevchenko!

A Milli Takım'da Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hızlandı. TFF, Alman hoca Stefan Kuntz'u İstanbul'a davet ederek görüşme gerçekleştirdi. Kuntz ile henüz anlaşma sağlanmadığı öğrenilirken, hoca adayları arasında Shevchenko, Valverde ve Rangnick gibi isimlerin bulunması dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Son dakika spor haberi: A Milli Takım için yeni aday Andriy Shevchenko!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından sonra ay yıldızlı takımı emanet edecek hoca arayışlarına başlayan TFF yönetimi, milli takımların başına geçen Hamit Altıntop'un teklifiyle Alman teknik adam Stefan Kuntz'u Türkiye'ye çağırdı. Menajeri Kosicke ile birlikte İstanbul'a gelen Alman Ümit Milli Takımı'nın hocası Kuntz, yapılan görüşmede görevi kabul etmeye hazır olduğunu iletirken uzun süreli sözleşme istedi. Düşük bir ücret karşılığında çalışmayı kabul eden Kuntz'a "Biz seni ararız" denildi. Alman teknik adam dün ülkesine döndü.

Son dakika spor haberi: A Milli Takım için yeni aday Andriy Shevchenko!

SHEVCHENKO SÜRPRİZİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre TFF, alternatifleri de değerlendiriyor. Altıntop ilk olarak Almanya'yı bırakan Joachim Löw'e teklif götürmüş ancak tecrübeli hoca "Uzun süre dinlenmek istiyorum" cevabını vermişti. Ukrayna'nın başında olan Andriy Shevchenko, Barcelona'nın eski hocası Ernesto Valverde ve Leipzig'in eski çalıştırıcı Ralf Rangnick de listedeki isimler. Eğer bu isimlerden bir sonuç alınamazsa 58 yaşındaki teknik adam ay yıldızlı takımın başına getirilecek. TFF yönetimi milli takımın başına gelecek hocanın yanına bir de Türk yardımcı antrenör seçecek.

Son dakika spor haberi: A Milli Takım için yeni aday Andriy Shevchenko!

ŞAMPİYONLUĞU VAR

30 Ekim 1962 doğumlu Stefan Kuntz, Almanya U21 Milli Takımı'yla 2017 ve 2021'de Avrupa şampiyonu oldu. Kuntz, futbolcu olarak milli formayı giydiği dönemde de Almanya ile EURO 1996'da şampiyonluk yaşadı. Stefan Kuntz, Beşiktaş forması giyerken İstiklal Marşı'nı söyleyerek taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Alman teknik adam "Her maçtan önce İstiklal Marşı'nın söylendiğini fark ettim. Arkadaşlarıma eşlik edebilmek için Türk Mill Marşı'nın ilk satırlarını ezberledim..." diyerek o günleri anlatmıştı.

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