Son dakika spor haberi: A Milli Takım için yeni aday Andriy Shevchenko!

SHEVCHENKO SÜRPRİZİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre TFF, alternatifleri de değerlendiriyor. Altıntop ilk olarak Almanya'yı bırakan Joachim Löw'e teklif götürmüş ancak tecrübeli hoca "Uzun süre dinlenmek istiyorum" cevabını vermişti. Ukrayna'nın başında olan Andriy Shevchenko, Barcelona'nın eski hocası Ernesto Valverde ve Leipzig'in eski çalıştırıcı Ralf Rangnick de listedeki isimler. Eğer bu isimlerden bir sonuç alınamazsa 58 yaşındaki teknik adam ay yıldızlı takımın başına getirilecek. TFF yönetimi milli takımın başına gelecek hocanın yanına bir de Türk yardımcı antrenör seçecek.