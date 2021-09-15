15 Eylül 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Ampute Milliler İtalya'yı 11-0'lık skorla geçerek çeyrek finale yükseldi

Ampute Futbol Takımı’mız çeyrek finalde!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 Giriş Tarihi: 15.09.2021

Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası ikinci maçında A Milli Takımı'mız, İtalya'yı 11-0 ile geçerek ikide iki yaptı. Milliler, ilk maçında da Gürcistan'ı 10-0'lık skorla geçmişti.

Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası heyecanı sürüyor. Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen şampiyonada 14 ülke mücadele ediyor.

D Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 10-0 yenen milliler, ikinci sınavına çıktı. Ay Yıldızlı ekibimiz, grubundaki ikinci maçında İtalya ile karşılaştı.

Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki Ampute Milli Futbol Takımı, İtalya'yı da 11-0'lık farklı skorla geçerek ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı.

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