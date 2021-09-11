11 Eylül 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Hamit Altıntop A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu!

Hamit Altıntop A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumluluğuna getirildi. Federasyondan alınan bilgiye göre, A Milli Futbol Takımı görevini Hamit Altıntop yürütecek. Daha önce A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olan Selim Soydan'ın ise yönetim kurulu üyeliğinin süreceği öğrenildi. | Son dakika spor haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak görevlendirildi.

Federasyondan alınan bilgiye göre, A Milli Futbol Takımı Sorumluluğunu Hamit Altıntop yürütecek. Daha önce A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olan Selim Soydan'ın ise yönetim kurulu üyeliği devam edecek.

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