06 Eylül 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Türkiye Hollanda maçına odaklandı!

Şimdi sıra Hollanda’da! Kağıt üzerinde en zor maç
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 06.09.2021

A Milli Futbol Takımı'mızda gözler Hollanda maçına çevrildi. Milliler, Hollanda'yı Türkiye'de oynadığı karşılaşmada 4-2 mağlup etmişti. Geride kalan 5 karşılaşmanın ardından 11 puan ile lider olan Türkiye bu maçtan mutlaka puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılabilmek için yolu yarıladı. Fotomaç'ın haberine göre önceki gece Cebelitarık'ı ilk yarıda çok zorlandığımız maçta 3-0 mağlup ederek 5 karşılaşma sonunda 11 puana ulaşarak liderliğimizi sürdürdük. Millilerin kalan 5 maçından 3'ü deplasmanda. En zoruna da Salı günü Johan Cruyff Stadı'nda Hollanda'ya karşı çıkacağız. 2 farklı öne geçtiğimiz Letonya ve Karadağ maçlarındaki beraberlikler ve Cebelitarık karşısında ilk yarıdaki olumsuz futbol konsantrasyon eksikliğine bağlandı.

1 PUAN BİLE AVANTAJ OLUR

Teknik direktör Şenol Güneş, Hollanda maçında geride kalan bu 3 karşılaşmadaki hataları tekrarlamayacaklarını söyledi. Usta hoca "Cebelitarık'ın suni çim sahası bizi zorladı. Hollanda maçı farklı olacak. Bir kere saha zemini iyi olacak. Rakip de güçlü. Bunun da konsantrasyonumuzu yukarı çekeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Başarılı çalıştırıcı planlarını her zaman olduğu gibi 3 puan için yapacaklarını ancak alacakları bir beraberliğin de grupta kalan maçlar öncesinde avantaj olduğunu kaydetti.
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