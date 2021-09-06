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MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı'mız Hollanda maçına hazır

Milliler Hollanda’ya hazır!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 06.09.2021

A Milli Futbol Takımı'mız, Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

A Milli Futbol Takımı yarın deplasmanda Hollanda ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçı öncesindeki son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Johan Cruijff Arena'da gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti ve Hollanda müsabakasının taktik uygulamasıyla son buldu.
Milli Takım'ın antrenmanını TFF Başkanı Nihat Özdemir, T.C. Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, TFF 1.Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Akıncıoğlu, İsmail Erdem, Mustafa Çağlar ve A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.
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