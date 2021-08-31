31 Ağustos 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Türkiye Karadağ maçının hazırlıklarını tamamladı

Milliler Karadağ maçına hazır
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 31.08.2021

Son dakika spor haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Karadağ'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman, Şenol Güneş'in saha ortasında oyuncularla yaptığı konuşmanın ardından başladı.

Isınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Karadağ karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İngiltere'nin uyguladığı yeni tip koronavirüs tedbirleri sebebiyle Ozan Kabak, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu, idmanda yer almadı.

Abdülkadir Ömür de tedbir amaçlı olarak idmana katılmadı.

İdmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop da izledi.

Vodafone Park'ta oynanacak maç, çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak.



Kaynak: AA
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