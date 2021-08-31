31 Ağustos 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'mız Viktor Bannikov Turnuvası'nda kupanın sahibi oldu!
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Viktor Bannikov Turnuvası'nda ev sahibi Ukrayna'yı penaltılarla 5-4 yenerek kupanın sahibi oldu. Millillerin karşılaşmadaki golünü 76'ncı dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. İşte detaylar...
Türkiye U17 Milli Takımı, Ukrayna'da düzenlenen Viktor Bannikov Turnuvası finalinde normal süresi 1-1 biten karşılaşmada ev sahibi Ukrayna'yı penaltı atışları sonucunda 5-4 yenerek şampiyon oldu.
Millillerin karşılaşmadaki golünü 76'ncı dakikada Semih Kılıçsoy kaydederken, Ukrayna'nın golünü 10'uncu dakikada Dmytrii Kremchanin'den geldi. U17 Milli Takımı, grubunda oynadığı karşılaşmalarda Özbekistan'a 3-2 kaybederken Slovakya'yı 3-2, Gürcistan'ı 2-1 ise mağlup etmişti.
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