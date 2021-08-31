Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu açıklaması! "Teknik ekibe katılması mümkün değil"
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karadağ karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş, Emre Belözoğlu ile görüştüm dedim. Hiçbir zaman aldık demedim. Emre çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir oyuncuydu. Liderlik vasfı nedeniyle antrenör olacağını tahmin ediyordum. Şartlar nedeniyle şu anda teknik ekibe katılması mümkün değil. Şartlara bakınca milli takım yardımcı antrenörlüğü için aklımdaki isim Emre Belözoğlu'ydu ama olmadı. Başka antrenörlerle de konuştum ama yerine birisini almadım." dedi.
İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ;
Yurt dışındaki oyuncularımı 15 gün önce çağırdım. Ben onları bu maça da bekliyordum ama olmadı. Gönderdiğimiz yazı diğer maçlar için de geçerli. Dorukhan sevdiğim ve beğendiğim bir oyuncu. Avrupa Şampiyonası kadrosuna aldığımda beklentim büyüktü ama hala toparlayamadı. Transfer olmak her oyuncuyu etkiler ama zamanlamasını ve yerini iyi bilmek lazım. Ozan'ı milli takıma çağırmak için Schalke'ye başvurduk. Son gün transfer olunca bizim oyuncumuz değil dediler. O çocuk 'Ben milli takıma gidiyorum.' diye rest çekse belki kulübü ceza verecek ve futbol hayatı bitecek.
Yarınki maçın 11'i belli değil, o yüzden açıklayamam ama Mert Müldür oynayacak gibi.
Stoper olarak Ozan ve Çağlar'ın olmaması kötü ama Alpaslan'ı bu yüzden çağırdık. Geçen hafta canlı seyrettiğimde beğendim, iyi de oynadı. Halil genç bir oyuncu, şu anda da oynamıyor ama orada çok opsiyonumuz var.
Salih Uçan yetenekli bir oyuncu. Milli takım dışında kalan oyuncuların konuşulması gayet doğal. Milli takımın ne kadar rağbete uğradığını gösteriyor. Salih kadroya çağırıldıysa düşünülen bir oyuncu ama çağırılmayan oyuncular düşünülmüyor değil.
"TEKNİK EKİBE KATILMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Emre Belözoğlu ile görüştüm dedim. Hiçbir zaman aldık demedim. Emre çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir oyuncuydu. Liderlik vasfı nedeniyle antrenör olacağını tahmin ediyordum. Şartlar nedeniyle şu anda teknik ekibe katılması mümkün değil. Şartlara bakınca milli takım yardımcı antrenörlüğü için aklımdaki isim Emre Belözoğlu'ydu ama olmadı. Başka antrenörlerle de konuştum ama yerine birisini almadım.
"Burak Yılmaz'ın ve Hakan Çalhanoğlu'nun, Emre Belözoğlu'nun oynarken yaptığı liderliği biraz devralmasını istiyorum. Hem oynamalarını hem de yanlarındaki oyuncuların gelişimlerine katkı sağlamalarını onlardan bekliyorum."
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