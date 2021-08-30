Son dakika: Galatasaraylı Alpaslan Öztürk A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi!
2020 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'da, hazırlıklar devam ediyor. Millilerimizin aday kadrosu daha önce açıklanmıştı. Kadroya Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk de dahil edildi. Alpaslan'ın takıma katılmasının ardından, Kerem Aktürkoğlu ve Taylan Antalyalı ile birlikte sarı kırmızılılarda toplamda 3 futbolcu milli takım kadrosunda yer almış oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki stoper Alpaslan Öztürk, A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Galatasaray forması giyen Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Milli Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca TFF'nin açıklamasında; İngiltere'nin Covid-19 nedeniyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karardan etkilenen milli futbolcular için temasların devam ettiğini kaydedildi.
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